Принц Гарри со съемочной группой Netflix приедет в гости к королеве

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл заключили многомиллионную сделку с Netflix. Первым их проектом станет докфильм об играх для военных ветеранов Invictus. Идейным вдохновителем этого чемпионата является сам принц. И уже в этом году он планирует вернуться в Великобританию со съемочной командой Netflix.
Съемки Гарри нацелен провести в Ноттингемшире, однако визит к бабушке тоже запланирован в его списке дел. Что касается встречи с братом, принцем Уильямом, пока этот момент под вопросом. Об этом пишет Express.
Напомним, Гарри был в Лондоне в конце июня. Он приезжал на открытие памятника принцессе Диане. Следующий его визит был запланирован на сентябрь. Именно на это время Кенсингтонский дворец перенес празднования по случаю дня рождения леди Ди.