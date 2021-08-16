Принц Гарри со съемочной группой Netflix приедет в гости к королеве

Визит состоится уже в этом году.

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл заключили многомиллионную сделку с Netflix. Первым их проектом станет докфильм об играх для военных ветеранов Invictus. Идейным вдохновителем этого чемпионата является сам принц. И уже в этом году он планирует вернуться в Великобританию со съемочной командой Netflix.

Съемки Гарри нацелен провести в Ноттингемшире, однако визит к бабушке тоже запланирован в его списке дел. Что касается встречи с братом, принцем Уильямом, пока этот момент под вопросом. Об этом пишет Express.

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Напомним, Гарри был в Лондоне в конце июня. Он приезжал на открытие памятника принцессе Диане. Следующий его визит был запланирован на сентябрь. Именно на это время Кенсингтонский дворец перенес празднования по случаю дня рождения леди Ди.

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