«Матушка Юдифь»: Стриженова разместила фото своей свекрови с двенадцатью правнуками

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram разместила редкий снимок своей свекрови – народной артистки России Любови Стриженовой с ее двенадцатью правнуками. Среди них есть и Петр Петрович – внук Екатерины Стриженовой. Для встречи с прабабушкой дети надели футболки под номерами. На них можно увидеть подписи с именами наследников.

«Впервые на день рождения моей свекрови Матушки Юдифь (в миру Любовь Васильевна Стриженова), собрались все 12 правнуков! Петя Петрович под номером 11». Екатерина Стриженова

«Потрясающая фотография», — отметила в комментариях актриса Юлия Меньшова.

«Здоровья Матушке Юдифь», «Какая чудесная фотография. Здоровья Любовь Васильевне», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Любовь Стриженова дважды была замужем. От первого брака с актером Владимиром Земляникиным у нее родилась дочь Елена. От второго союза с актером Олегом Стриженовым – сын Александр. В 2008 году актриса ушла в Киево-Николаевский женский монастырь, где приняла монашеский постриг.

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