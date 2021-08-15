Секрет обольщения: как Камилла Парркер-Боулз помогла Кейт Миддлтон стать герцогиней Кембриджской

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились будучи студентами университета. Пара встречалась почти десять лет, прежде чем Уильям надел на безымянный палец Кейт помолвочное кольцо осенью 2010 года. Почти в начале их продолжительного романа Камилла Паркер-Боулз, которая сама стала женой принца Чарльза в только 2005 году, поделилась с ней секретом обольщения.

«Согласовывай свой график, как и всю свою жизнь, с ним», — цитирует Express журналиста Сару Кларк.

Напомним, что роман Камиллы и принца Чарльза закрутился еще в 70-х годах. Однако в 1981-м будущий король женился на Диане Спенсер, которая родила ему двух сыновей – принцев Уильяма и Гарри. В 1996-м пара развелась, но на протяжении всего этого союза Камилла не прекращала отношения с Чарльзом.

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