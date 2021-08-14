Во всей красе: Агата Муцениеце в прозрачном платье не скрыла изящные бедра на пляже

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа». Также она несколько раз становилась ведущей шоу «Голос. дети» с Дмитрием Нагиевым. В прошлом году актриса снова стала свободной, так как развелась с Павлом Прилучным. Она сама ушла от звезды «Мажора» вместе с двумя детьми. Девушка стала заниматься спортом и сменила имидж. Вскоре поклонники восхитились тем, как она преобразилась.

Теперь Агате присылают много предложений на съемки. Она привыкла много работать, но этом летом сделала перерыв. Актриса улетела отдыхать в Турцию с подругами. Каждый день она купается и загорает. Экс-жена Прилучного хвастается фигурой в бикини. А накануне она устроила фотосессию в лучах солнца на пляже. Муцениеце прогуливалась по песку в прозрачном платье свободного кроя, которое не скрыло ее фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие написали ей десятки приятные слов и комплиментов. «Ты просто космос!», «Какова красота», «Вы сочетание красоты и романтичности. Тургеневская девушка в современном обличие», «Как не странно, но перемены вам на пользу», «Агата… Вы очень сильная девушка… и к тому же красивая», «Агата, ну стала совсем богиня!Красотка неимоверная. Тело шикарное», — прокомментировали пост подписчики.

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