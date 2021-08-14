Вечеринка: беременная Нюша в тонком мини-платье повеселилась с мужем и друзьями на Кипре

Певица вместе с Игорем Сивовым и своей сестрой Марией Шурочкиной пришла на праздник к друзьям, которые устроила вечеринку.

Нюша готовится стать мамой во второй раз. Певица не скрывает, что эта беременность была не запланирована. Однако она счастлива и уже знает, что наградит ребенка необычным именем. Вместе с мужем Игорем Сивовым девушка уже растит дочку Симбу. Также у бизнесмена есть двое сыновей от первого брака, которые с удовольствием проводят время с папой и мачехой. Этим летом звезда успела побывать в Турции, а теперь отдыхает с семьей на Кипре.

По словам Нюши, ее второй ребенок родится только зимой. Однако у нее уже такой большой живот, что его не скрыть под нарядами. Певица предпочитает подчеркивать свои формы силуэтными платьями. Накануне она устроила фотосессию в купальнике. Теперь артистка с мужем и дочкой отправилась в гости к друзьям, которые решили устроить вечеринку. К ней присоединилась ее сестра Мария Шурочкина, которая является синхронисткой и привезла олимпийскую медаль из Токио.

Сивов запечатлел, как дружная компания шла на праздник. При этом рядом с ним были его сыновья. Нюша в тонком мини-платье общалась с подругой. Она собрала волосы в пучок и сделала едва заметный макияж.

Позже Нюша устроила танцы. Несмотря на свое интересное положение, она ритмично двигалась. В итоге праздник продлился до поздней ночи. Мария успела даже искупаться в море. Поклонники восхитились тем, как выглядела артистка. Многие написали ей приятные слова. «Какие хорошенькие», «Такая большая семья», «А детей зачем на взрослую вечеринку приводить?», «Нюша такая милая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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