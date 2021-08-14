«Пуговки напыжились?»: Муцениеце в купальнике с вырезом поманила упругим бюстом, плескаясь в воде

Агата Муцениеце в прошлом году стала свободной девушкой. 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. И даже ради двоих детей актриса предпочла не сохранять отношения с мужем. Если сначала она переживала из-за случившегося, то потом стала заниматься спортом и сменила имидж. Ей также стали поступать приглашения на разные съемки, поэтому она смогла сосредоточиться на карьере.

Этим летом Агата устроила себе отпуск в Турции. Она проводит время с подругами на курорте, где катается с горок, купается и загорает. Актриса постройнела, поэтому без стеснения позирует в бикини и демонстрирует, как надо вылезать из бассейна. А теперь бывшая жена Прилучного опубликовала откровенное видео, на котором запечатлено, как она плавает в воду. При этом Муцениеце была облачена в черный купальник с глубоким вырезом и шнуровкой.

Актриса грациозно проплыла, показав стройные ноги и упругий бюст. Так как она намокла, то видны были пикантные части тела.

Поклонники признались, что Агата свела их с ума своей красотой и спортивной фигурой. «Мисс Совершенство», «И ножки — это что-то. Все так красиво. От твоей красоты теряется дар речи», «Прям пантера! Красотка», «Плывешь грациозно», «Вся намокла», «Пуговки напыжились?», «Видны пуговки под купальником», «Лишила дара речи, крошка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: