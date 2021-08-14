«Водичка стекает по груди»: Муцениеце в купальнике с декольте на завязках сексуально вылезла из бассейна

Агата Муцениеце почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Они познакомились на съемках «Закрытой школы» и тайно поженились. Актриса подарила избраннику двоих детей, но в прошлом году они все же подали на развод. Тогда Агата сама ушла от мужа. Она призналась, что порой страдала из-за его агрессивного поведения. Но теперь артистка активно снимается в новых проектах.

Более того, экс-жена Прилучного теперь занимается спортом и носит более женственные наряды. Она также готова меняться для ролей, поэтому наращивает волосы. Этим летом актриса решила отдохнуть в Турции без детей. Она целыми днями купается и загорает. Ранее она показала изящные формы в бикини. А теперь Муцениеце засняла, как выходит из воды в мокром черном купальнике с декольте на завязках.

Она выставила напоказ бедра и взмахнула волосами. Потом девушка словно балерина прошлась по лужайке.

«Я всегда поднимаю по лестнице как богическая богиня!» — заявила звезда. «Вот так на самом деле выглядят все эти видосы в рапиде, как же хочется всегда быть богической богиней», — добавила она.

Поклонники были сражены красотой Агаты. Многие осыпали ее комплиментами. «Агата, вы прекрасны», «Фигура бомбическая у вас», «Классная умеешь быть и смешной и тут же красивой», «Если честно, то я Прилучного не понимаю. Променять такую красотку на… А впрочем Агате его поступок только на пользу!», «Крутая такая», «Водичка стекает по груди», «Спелый орех», — прокомментировали пост подписчики.

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