«Ох, как бедра задрала»: Подольская в секси-купальнике порезвилась в море с подругами

Наталья Подольская в прошлом году снова стала мамой. Она уже воспитывает с мужем Владимиром Пресняковым сын Артемия. А теперь у них подрастает еще один сын Иван. Певица почти не сидела в декретом отпуске, предпочитая давать концерты. Также она сразу занялась фигурой и спустя несколько месяцев похвасталась постройневшими формами. Примечательно, что маленькие дети не мешают артистке путешествовать.

Подольская уже ездила с мужем в Турцию и Грецию. Недавно она приехала в Египет уже со своей сестрой-двойняшкой Юлианой. Певица уже несколько дней загорает и купается. Она признавалась, что в восторге от курорта. А накануне артистка решила повеселиться. Наталья стала танцевать и резвится прямо в море. Она предстала в черном купальнике. Девушка не только зажигательно двигалась, но и намочила бедра, показав фигуру во всей красе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие восхитились ее формами. Еще и года не прошло, с тех пор, как она родила второго ребенка. При этом фанаты отметили, что выглядит певица впечатляюще. «Какая красотка», «Ушла в отрыв без мужа», «Девочки устроили пати», «Какая фигурка», «Ох, как бедра задрала», «Булки напоказ», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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