«До сих пор немного стыдно»: Шпица напугала сына синим лицом после съемок

У актрисы Катерины Шпицы радость — на днях состоялась премьера ее фильма, который четыре года лежал на полке. Речь идет о двухсерийной картине «Моя мама — робот» (2017), в котором звезда примерила на себя роль андроида. В ней также снялись Юрий Чурсин и Ольга Дибцева. Сама Катерина увидела готовую версию в первый раз.

«Мне фильм понравился! Очень рекомендую к семейному просмотру с детьми 12+ , потому что есть там некоторые намеки на пикантные сцены и обсуждение взрослых проблем», — написала Шпица в Instagram, выложив несколько фото со съемок.

На одном из них гример красит все тело актрисы в черный и серый цвета, создавая образ синтетической девушки. Катерина рассказала, что однажды после съемок она не смыла с себя краску и тем самым напугала своего ребенка.

«Пришла я один раз домой синяя в прямом смысле. Сын испугался. До сих пор за тот случай немного стыдно», — поделилась актриса.

А еще в этом фильме Шпице пришлось побыть балериной и, чтобы выглядеть убедительнее в кадре, она взяла несколько уроков у примы Большого театра Марии Александровой.

35-летняя актриса отметила, что картина «Моя мама — робот» доступна для бесплатного просмотра в YouTube.

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