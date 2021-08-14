«Невероятная»: Брежнева в черном топе и джинсовых шортах обнажила плоский живот в Турции

Вера Брежнева уже давно стала знаменитостью. После ухода из группы «ВИА-Гра» она успешно построила сольную карьеру. Почти каждый год певица выпускает новые хиты. Она также успевает уделять время семьей. Этим летом артистка почти все время находится в Италии где у нее есть дом. Но недавно она устроила поездку в Грецию с мужем Константином Меладзе. А теперь возобновила гастроли, приехав в Турцию.

Накануне Вера выступила на публике. Перед концертом она успела позагорать. Девушка нежилась на солнце в черном топе и джинсовых мини-шортах. Певица подразнила поклонников плоским животом и стройными ногами. А потом артистка стала танцевать под новый трек, который прислал ей муж. Брежнева продемонстрировала пышный бюст. Она кокетливо распустила волосы.

«Вчера был удивительный день. Я очень плохо себя чувствовала, накануне не спала, перелет, короче сил не было и настроения тоже. А вечером был концерт. Думала, как выступать? Собрала себя по кусочкам, вышла на сцену, а там случилась магия, как часто бывает. Я забыла обо всем и растворилась в музыке.

В общем, вернулась поздно, но уже счастливой. Сегодня уже в другой стране, уже с прекрасным настроением но все также жду момента, когда зазвучит моя музыка», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Брежнева. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая фигура», «Какой налив», «Невероятная», «Вы вдохновляете», «Просто безупречная», «Женщина на миллион», «Как не любоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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