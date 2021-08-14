«Божественно хороша!»: Федорова в прозрачном платье засветила изящные бедра на яхте

Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» отдыхает с семьей в Сочи. Она не постеснялась поделиться пикантным кадром.

Оксана Федорова уже длительное время является телеведущей. она также организовывает разные мероприятия, включая балы. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» в свои 43 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она успела стать женой и мамой. Своему возлюбленному офицеру ФСБ Андрею Бородину звезда подарила двоих наследников: Федора и Елизавету.

Этим летом Оксана отдыхает в Сочи с семьей. Она успевает работать и проводить время с родными. Недавно телеведущая дала концерт, так как умеет петь. А теперь она наслаждается теплой погодой. Как оказалось, победительница конкурсов красоты насладилась морской прогулкой. В соцсети Федорова поделилась пикантным кадром, на котором позировала на палубе в черном прозрачном платье и босоножках. Она прикрыла рукой декольте, но засветила изящные бедра.

«Куда пропала на пять дней? Опускалась в половодное царство», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит телеведущая. Многие были сражены ее подтянутой фигурой. «Вкусняшка-симпотяшка», «Шикарные ножки красотка Оксана», «Как всегда, леди-шик!», «Обворожительно выглядит, какая красота расположилась на фоне моря и берега недалекого, восхитительна», «Божественно хороша!», «Покорительница сердец», «Фигура шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

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