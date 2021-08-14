«Всех с праздником – Медовым спасом!»: Григорий Лепс запечатлелся с женой-балериной

Вместе пара уже больше двадцати лет.

Музыкант Григорий Лепс в Instagram разместил редкий снимок со своей второй женой Анной Шаплыковой, которая на десять лет его моложе. На фотографии супруги буквально светятся от счастья.

«Всех с праздником – Медовым спасом! Всем счастья, здоровья и любви! Бог в помощь».

Григорий Лепс

«Спасибо! И вас с праздником! Вы прекрасная пара», «Какие вы с женой позитивные и довольные. Молодцы!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова познакомились в 2000 году в одном из ночных клубов. На тот момент будущая избранница Григория Лепса трудилась балериной в балете певицы Лаймы Вайкуле. Между музыкантом и молодой на тот момент девушкой вспыхнули яркие чувства.

Сегодня у пары уже трое детей. Две дочки и сын. Ева появилась на свет в 2002 году. Николь – спустя пять лет. В 2010 году вторая жена Григория Лепса родила исполнителю сына Ивана. Также у музыканта есть уже взрослая дочь Инга от первого брака.

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