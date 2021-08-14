«Совершенно не чувствую себя взрослой»: Свиридова в день 59-летия заговорила о возрасте

14 августа свой день рождения отмечает певица Алена Свиридова. В этом году ей исполнилось 59 лет. Артистка встретила этот возраст в доме детства в Минске и уже с утра поделилась с поклонниками, своим отношением в прожитым годам.

«Не буду говорить банальности о том, что это всего лишь цифры. Нет, это не цифры. Это, скорее, столбики с указанием, сколько километров ты проехал, — рассуждает артистка в Instagram. — Дорога может быть легкая, может быть тяжелая… Мне жаловать грех. Моя дорога очень приятная. Конечно, бывают какие-то ухабы, ямы и поломки, но я к этому отношусь очень легко, очень быстро их устраняю».

Алена отметила, что она очень радуется жизни, и вспомнила, что в раннем детстве были происшествия, после которых она могла и не выжить.

«Совершенно до сих пор не чувствую себя взрослым человеком. Может, это, конечно, диагноз, но пока это так, — с улыбкой резюмировала Свиридова. — Вот это такой утренний отчет для тех, кто боится заезжать так далеко по километражу».

Поклонники в комментариях поздравили певицу. Среди них отметилась и популярная у молодежи музыкальная группа Cream Soda, которая недавно выпустила новую версию хита Алены «Розовый фламинго».

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