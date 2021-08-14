«Узнали малышку?»: фанаты опубликовали редкий снимок Анны Кошмал из «Сватов» в юности

Актрисе на кадре нет и двадцати лет.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинской актрисы Анны Кошмал в юности. На снимке ей нет и двадцати лет. У звезды «Сватов» на кадре великолепное настроение. Она находится на море.

«Узнали малышку?» — спросили фанаты сериала.

«Узнали, конечно. Это же наша любимая Анечка Кошмал. Ну или Женечка Ковалева», «Какая божественная фотография», «Наша невероятная красавица, Анечка Кошмал», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал — одна из главных звезд сериала «Сваты». Нынешним летом в Грузии картина была полностью доснята. Она выйдет на экраны, по предварительным данным, в конце нынешней осени.

Заметим, что седьмая часть «Сватов», как ранее отмечал главный режиссер Андрей Яковлев, станет последней. Снимать продолжение сериала не планируется. В последней части на экранах появятся всеми любимые актеры. В том числе, и Людмила Артемьева, которая на съемках в Грузии не присутствовала.

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