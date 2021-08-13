«Артист, кстати, замечательный»: Лариса Долина расхвалила Павла Прилучного

Певица Лариса Долина в комментариях под постом своей подруги актрисы Ирины Розановой расхвалила актера Павла Прилучного.

Розанова разместила снимок, на котором обнимает Павла Прилучного. При этом она оставила подпись: «Ну, как такого хулигана не придушить. Ой, не любить».

В комментариях Лариса Долина написала: «Согласна». Затем она сделал еще одну подпись: «Артист, кстати, замечательный».

«Павел такой, какой он есть», «У Розановой и Прилучного прекрасный дуэт. Яркие, талантливые и красивые люди. И серьезные бывают, и хулиганистые. «Добрый вечер, Ирочка. Прилучного обожаю. Да, действительно хулиганчик-атаманчик. Когда брали у него интервью, то он в передачах сидит, глазками стреляет и своей улыбкой умиляет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Павел Прилучный в прошлом году развелся с актрисой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей. Сейчас он встречается с актрисой Мирославой Карпович.

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