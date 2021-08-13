«Школьная анкета»: Стас Пьеха в детстве мечтал о жвачном магазине и подражал Кобзону

В век информационных технологий, школьники в один клик могут узнать интересы соседа по парте, его увлечения, а может и тайные желания. А вот их родители возможно до сих пор хранят в запылившихся коробках рукописные школьные анкеты. Помните тетради с вопросами, которые передавались из рук в руки?

На вопросы «школьной анкеты» РИА Новости ответил популярный артист Стас Пьеха.

В детстве, певец мечтал совсем не о сцене, концертах и гастролях. Стас, как и большинство детей, хотел покорить небо и быть летчиком. А еще в нем с юных лет пробивалась коммерческая жилка.

«Хотел иметь жвачный магазин и быть рок-звездой», — делится артист.

Последнее детское желание отчасти оказалось пророческим.

А еще у внука знаменитой Эдиты Пьехи были свои кумиры, которым хотелось подражать во всем. Стас Пьеха старался походить сразу на четырех известных мужчин.

«На Брэда Питта в детстве, на Иосифа Кобзона с точки зрения мужских, человеческих качеств, на Мухаммеда Али и Стинга» — делится собеседник издания.

Со временем, конечно, вкусы изменились, но вот нелюбовь к суете и двойным стандартам, которая возникла в детстве, осталась.

«Меня раздражает суета, угодничество, нечестность и двойные стандарты» — заключил артист.

Сейчас он мечтает о спокойной жизни, чтобы не зависеть от гастролей и постоянных переездов, тогда хватит времени на развитие своего бизнеса.

Кстати, в детстве артист обожал спорт, единоборства и брутальные профессии. Но после нескольких лет «безобразия» с его стороны, мать решила отдать сына учиться парикмахерскому искусству. Свой поступок бунтующему сыну она объяснила тем, что он обеспечит себя работой и сможет иногда стричь ее, сообщает ФАН.

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