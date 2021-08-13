«Такая уже взрослая»: София Стеценко из «Сватов» предстала на фото в короткой черной юбке

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография миловидной украинской актрисы Софии Стеценко. Она сыграла роль Жени Ковалевой, внучки сватов, в третьей и четвертой части сериала. Надо отметить, что актриса с тех пор очень сильно повзрослела. На фотографии она запечатлена в белой футболочке и черной короткой мини-юбочке.

«Такая уже взрослая София Стеценко», — подписали кадр фанаты сериала «Сваты». «Как быстро растут дети, превращаясь в прекрасных принцесс. Просто красотка наша София», «Сонечка ты просто прелесть. Славная девочка», «Сонечка превратилась в самую настоящую богиню красоты. Очень красиво выглядит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была доснята в июле нынешнего года в Грузии. На экране лента должна выйти, как ранее уверял главный режиссер Андрей Яковлев, в конце осени. Седьмая часть станет последней. Снимать продолжение сериала на данный момент не планируется.

Смотрите также: