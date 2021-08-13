«Летел как-то из Америки»: фотограф Пугачевой поделился редким кадром Стоцкой с первым мужем

Семейная жизнь с актером Алексеем Секириным у певицы в итоге не сложилась.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил редкий кадр, на котором можно увидеть певицу и актрису Анастасию Стоцкую с ее первым мужем актером Алексеем Секириным. Вместе они стоят в аэропорту немецкого Франкфурта.

«Летел как-то из Америки и на пересадке, кажется, во Франкфурте, встретил знакомых! Фото уже много лет. Поэтому на ней Стоцкая с Секириным. Помните «Счастливы вместе?» Роман Родин

«Никто и не знал бы Стоцкую, если бы не Киркоров. Он ее вытащил в мюзикл «Чикаго», и потом был ее протеже. А какой год этой фотографии?» «Какая удивительная фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Секирин и Анастасия Стоцкая в 2003 году обвенчались в одном из храмов Костромы. Вместе они были на протяжении пяти лет. При этом официально брак зарегистрирован не был. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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