«Пока нет дождя — гуляем»: Безруков со спящим в коляске сыном вышел на променад

Актер Сергей Безруков в Instagram запечатлелся в саду. На кадре можно увидеть, как он гуляет с новорожденным сыном Василием. Наследника не так давно Сергею Безрукову подарила его жена режиссер Анна Матисон. Актер пребывает буквально на седьмом небе от счастья. Он наслаждается прелестями отцовства.

«Аничкин сад и мы. Пока нет дождя — гуляем. Рудбекия выше головы вымахала». Сергей Безруков

«Настоящая гармония», «Хорошая прогулка. И сад потрясающий», «Шикарный у вас сад. Настоящая мечта», «Прекрасное получилось фото. Всех благо вашей большой семье», «Хорошего вам дня. И прогулки с ребеночком классной», «Сергей, вы очень хороший отец. Это сразу видно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Сергея Безрукова и Анны Матисон, кроме маленького Василия, в семье подрастают еще два наследника. В 2016 году у звездной пары на свет появилась дочь Мария. В ноябре 2018 года родился сын Степан.

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