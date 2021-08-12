«Ничего себе поплавок!»: невестка Орбакайте в розовом мини-бикини эффектно прыгнула в воду

Алена Краснова недавно отметила четыре года со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Девушку тепло приняли родные мужа. Они ходят в гости к Алле Пугачевой, которая также позволяет молодым людям отдыхать на ее бывшей даче. Никита также видится со своей мамой Кристиной Орбакайте. В этом году певица отметила юбилей, на котором наследник даже спел для нее. Алена не пропускает семейные посиделки.

Но недавно супруги решили отдохнуть. Они с компанией друзей приехали на Кипр. Пара не только загорает, но и купается в море. А 11 августа они отправились в место, где есть скалы. Невестка Орбакайте продемонстрировала смелость, так как сиганула вниз в воду. Ее эффектный прыжок был заснят на видео. Алена блеснула точеной фигурой и упругими бедрами в розовом мини-бикини.

Поклонники были сражены красотой жены Преснякова. Также многие признались, что завидуют ее фигуре. «Алена, ты летишь!»,«Ничего себе поплавок!», «Прекрасная русалочка», «У вас не фигура, а произведение искусства», «Как красиво зашли в воду», «Фигура богини», «Упругий поплавок», «Никита тоже прыгнул?», «Трусики зажевало», «Место просто завораживает красотой», «Какая вы смелая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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