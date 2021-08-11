Стиль и грация: Каменских в сливочном мини-платье с цепочкой на талии посетила ресторан

Певица вместе с Потапом не только прогулялась по улицам в Хорватии, но и устроила романтический вечер.

Настя Каменских не скрывает, что ей нравится проводить время на море. Она живет в Киеве, где у нее есть свой дом. Уже несколько лет певица живет в браке с Потапом. Если раньше они скрывали роман, то теперь с радостью публикуют совместные фото, на которых демонстрируют чувства. Примечательно, что артистка похудела и теперь занимается спортом, чтобы держать себя в форме.

Недавно пара снова отправилась в путешествие. Они проводят жаркие дни в Хорватии. Каменских часто катается на яхте, а также наряжается для мужа. 11 августа они сошли на берег, чтобы погулять по городу и поужинать в ресторане. Для такого вечера она выбрала мини-платье сливочного цвета на тонких бретельках. Цепочки вместо пояса подчеркнули ее талию. Прозрачные босоножки дополнили ее элегантный образ.

Настя насладилась ужином с Потапом. Она также любовалась закатом и видами на побережье. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры и бронзовый загар. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица.

«Красивая в любом весе», «Платье такого приятного цвета», «Вы очаровательны, Настя», «Одетая, красивая, естественная», очаровательная леди«, «Вам так идут платья», «Красота зашкаливает», «На вас хочется смотреть», «Особенно хороши сегодня», «Настя, поражаете красотой», «Вы словно изменились, светитесь изнутри», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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