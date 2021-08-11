«Яблочки-груди убежали»: Подольская в монокини устроила «горячие» танцы на яхте с подругами

Наталья Подольская стала знаменита, когда приняла участие в шоу «Фабрика звезд». Потом певица вышла замуж за Владимира Преснякова. Они счастливы вместе уже больше 10 лет. У пары подрастает сын Артемий, а в прошлом году артистка снова стала мамой. Она теперь воспитывает еще одного сына, Ивана. Примечательно, что звезда быстро вернулась в форму после родов, а этим летом она не только выступает и снимается в фотосессиях, но и часто ездит в отпуск.

Если в Турции и Греции Подольская провела время с Пресняковым, то в Египет она приехала в компании сестры-двойняшки Юлианы. Девушки решили привезти детей в Хургаду. Певица каждый день купается в море и загорает. Она призналась, что в восторге от погоды. А 11 августа артистка вместе с подругами повеселилась на яхте. Наталья облачилась в купальник с узором. Она стала отплясывать на палубе вместе с сестрой.

Монокини с декольте не только подчеркнуло ее бедра, но и грудь. Она даже затмила свою сестру.

«Юлька, больше секса», — кричали другие девушки.

Поклонники восхитились тем, как умеет отдыхать певица. Многие одарили ее комплиментами. «Фигур, плакать хочется», «Ого, вот это классно», «Мама ушла в отрыв», «Афедрон танцует», «Яблочки-груди убежали», «Ох, как вы танцуете», «Без мужа отдыхаете веселее», «Красивая вы, и купальник крутой», «А вы умеете отрываться», «Какая туса», — прокомментировали пост подписчики.

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