Скрыла изъяны: Мария Горбань в белых шортах и толстовке прогулялась с маленьким сыном в Майами

Актриса насладилась первыми прогулками с Ниланом. В августе она стала мамой во второй раз.

Мария Горбань уже давно строит карьеру в кино. Славу ей принес сериал «Кухня». Благодаря роли экранной жены Дмитрия Нагиева она стала еще более известна. Однако в настоящей жизни артистка счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. В этом году они сыграли свадьбу, отказавшись от пышного праздника. Как оказалось, актриса уже была беременна. Рожать она предпочла в США.

Вот уже второй месяц Мария проводит время в Майами. 5 августа она родила долгожданного сына Нилана. От первого брака у нее подрастает дочка Стефания. Уже спустя два дня муж забрал актрису и малыша домой. А теперь они насладились семейной прогулкой по побережью. Если днем Кирилл катал коляску, стоя на скейте, то теперь за дело взялась Горбань. Она выбрала наряд, скрывший область живота, но подчеркнувший стройные ноги.

Артистка была в толстовке оверсайз и белых шортах. Ее образ дополняла панамка. Она запечатлела крохотные ножки сына в коляске.

«Мне тоже достался мой идеальный костюм и первая панама», — заявила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также оценили лук Марии. «Красота невероятная», «Красивая молодая мамочка, костюмчик супер», «Словно и не рожала», «Вы очень красивая», «Нилан видит отличные пейзажи», «Уже стройняшка», «Стильная мама», — прокомментировали пост подписчики.

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