Стильная и свободная: Бородина в кожаной мини-юбке и высоких сапогах вывела в свет дочек

Ксения Бородина является бессменной ведущей проекта «Дом-2». Она не раз помогала участникам разбираться в их проблемах. Но в этом году сама телеведущая переживает не самый простой период. Она развелась с мужем Курбаном Омаровым. На днях звезда телестройки отпраздновала развод в компании подруг. При этом она не стала скрывать, что произошедшее отразилось на ее младшей дочке Теоне, которая переживает, что родители больше не живут вместе.

Однако Ксения не собирается унывать, о чем заявила поклонникам. Почти каждый вечер она проводит вне дома. А 11 августа телеведущая вывела в свет не только младшую наследницу, но и дочку Марусю от первого брака. Они пришли на премьеру мультфильма «Босс-молокосос – 2». Для такого случая Бородина выбрала стильный летний наряд. Она позировала в укороченной рубашке в клетку и кожаной мини-юбке. Образ дополнили высокие черные сапоги на массивной подошве.

Телеведущая поддержала тренд на экокожу и клетку. А вот ее старшая наследница была в джинсах и джемпере. Малышка Теона предстала в спортивном костюме в цветочек.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие назвали ее красивой молодой мамой. «Ксюша, у вас возраст в обратную сторону идет?! На фото три сестренки», «Какие ноги», «Мама на стиле, просто шикарная», «Ксюша, вы хорошая мама», «Наряд напомнил красотку из фильма», «Уже сказали про образ на грани? Хотя Ксюше можно», «Красотки все, а мама особенно хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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