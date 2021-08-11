Словно куколка: Лера Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочь-именинницу в платье принцессы

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram разместила снимок своей трехлетней дочери Маши, которая несколько дней назад отметила день рождения. Девочке исполнилось три годика. На кадре дочь Леры Кудрявцевой запечатлена в красивом белом платье принцессы. Девочка на фотографии словно куколка.

«Моя принцесса!» — кратко подписала кадры Лера Кудрявцева. «Какая она у вас красотка. И правда – принцесса», «Нежнейшее создание. Восхищаюсь ее красотой и сообразительностью», «Ваша девочка чудо, как хороша. Ну и платье-принцессы ей под стать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Машу Лера Кудрявцева родила от своего молодого мужа хоккеиста Игоря Макарова. Он на 17 лет младше звезды, которая ведет на канале НТВ рейтинговые программы «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

Ранее Лера Кудрявцева отмечала, что спокойно отпускает своего мужа, к примеру, на дискотеки. Она не ревнует его. Сама она в это время предпочитает поваляться в постели и провести время за чтением книг.

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