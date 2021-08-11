«Мама заслужила»: Алсу в шелковом костюме в бельевом стиле запечатлелась дома после праздника

Алсу уже давно стала популярной певицей. В свое время ее хиты «Зимний сон», «Иногда» были в топе чартов. Теперь она продолжает строить карьеру, но уже не так активно, так как сосредоточила внимание на семьей. Певица счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Своим дочкам супруги дали лучшее образование.

А вот сын Алсу пока еще не ходит в школу. Примечательно, что пара скрывает его лицо. По словам артистки, она хочет, чтобы мальчик подрос и сам разрешил показывать его общественности. Супруги стараются сделаю жизнь детей комфортной. 10 августа они устроили дома праздник для именинника. Рафаэлю исполнилось 5 лет. В честь этого звезда опубликовала фото с ним в соцсети.

Даже друзья и коллеги поздравили пару с важным событием. Многие отметили, что он подрос. А на следующий день после праздника Алсу запечатлелась с большим букетом цветов. Она отметилась в шелковом костюме в бельевом стиле. Наряд ультрамаринового цвета оттенил ее загар.

«Мама заслужила цветочки», — заявила артистка.

Поклонники вновь поздравили певицу. Многие отметили, что многодетная мама хорошо выглядит.

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