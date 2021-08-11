«Кто бы мог подумать, что девочка из Краснокаменска прорвется в Голливуд»: Боня покидает Россию

Телеведущая и модель Виктория Боня в сторис Instagram сообщила, что в ближайшее время покинет Россию и уедет в Америку. При этом всех секретов она раскрывать не стала.

«Я так счастлива сейчас. Хочется делиться своим состоянием. Мне на днях пришло письмо с подтверждением интервью, которое, возможно, изменит мою жизнь. Кто мы мог подумать, что девочка из Краснокаменска прорвется в Голливуд. Я об этом говорила всегда вслух. Я хотела всегда. Я видела себя все время на международной арене. Так вот. В меня, конечно, верили единицы, но, возможно, я с вами скоро поделюсь. Все увидите». Виктория Боня

Как отметила звезда, ей часто пишут, что ей повезло в этой жизни. «Хочется улыбнуться и спросить: «А что ты сделал, чтобы хоть на шаг приблизиться к тому, что есть у меня? Почему-то люди любят оправдывать собственное бездействие тем, что другим просто повезло», — заметила Боня.

Виктория Боня, которая родилась в Читинской области, стала известна благодаря проекту «Дом-2». Кроме того, в последние годы у нее были романы сразу с несколькими иностранцами-миллионерами.

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