«Пафосная ерунда»: будущие проекты принца Гарри и Меган Маркл уже подвергаются критике

Недавно герцоги заявляли, что планируют писать книги, о здоровье в том числе.

В прошлом месяце принц Гарри рассказал, что пишет мемуары. Он уже работает над черновиками, которые передаст в издательство осенью. После этой новости западные таблоиды заявили о том, что на этом герцоги Сассекские не остановятся. Они планируют написать ряд книг, о здоровье и лидерстве в том числе. Однако эксперты ставят под сомнение успех этой работы.

«Сейчас много информации о том, что Меган и Гарри будут издавать книги о лидерстве, здоровье и благополучии. А кто их сделал экспертами в этой области? Что они понимают в лидерстве или благополучии? Все это выглядит как обычная пафосная ерунда», — цитирует Express эксперта Джо Элвина.

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Напомним, в прошлом году герцоги Сассекские заключили многомиллионные контракты с Netflix и Spotify. Недавно они заявили, что планируют снять документальный фильм об играх для военных и записали всего один подкаст. После чего ушли в пятимесячный отпуск по уходу за новорожденной дочкой.

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