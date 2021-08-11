«Они очень разные по характеру»: мама Давида Манукяна показала бабушку и дедушку музыканта

Как отметила Анна, ее отец находится в Армении, а мать - в Москве.

Мама блогера и музыканта Давида Манукяна Анна в Instagram показала бабушку и дедушку своего сына. На снимке они запечатлены в одном из ресторанов.

«Сегодня у нас в семье важное событие: 53-летие со дня бракосочетания моих родителей. С праздником их поздравили. Сегодня отец в Армении, мама — в Москве. Они очень разные по характеру, темпераменту, но взаимно дополняют друг друга. И смогли сохранить доверительные отношения и окружены своими детьми и внуками».

Анна Манукян

«Поздравляем ваших близких», «Поздравляю Милену Васильевну и Сейрана Гургеновича с урановой свадьбой! Оставайтесь счастливыми! Всем вам крепкого здоровья! И пусть внуки и дети не перестают вас радовать! Берегите друг друга!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мама Давида Манукяна очень часто пишет посты о сыне. Именно она встала на его защиту, когда он со скандалом расстался с телеведущей Ольгой Бузовой.

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