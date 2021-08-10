Хулиганка: Каменских в полупрозрачном топе с глубоким декольте выставила напоказ упругий бюст

Настя Каменских много лет выступает на сцене. Ее дуэт с Потапом умел большую популярность. И хоть они пели, что «не пара», поклонники всегда подозревали, что между ними любовь. А несколько лет назад пара сыграла свадьбу. Теперь они уже не выступают вместе, но Потап поддерживает избранницу как муж и продюсер. Он порой даже сам фотографирует ее без одежды. Поклонники раньше критиковали артистку за откровенные кадры, но она предпочитает не обращать внимание на хейтеров.

Этим летом Каменских снова отправилась в отпуск. Она путешествует по Хорватии. Компанию ей составляет муж и друзья. Певица уже хвасталась фигурой в стильных купальниках. Теперь она нарядилась для морской прогулки. Девушка предстала на яхте в белых шортах-бермудах и черном кружевном топе, который просвечивал. Наряд с глубоким декольте обрамил роскошный бюст звезды.

«Девчат, а вы, короче, не успокаиваетесь? Тусуетесь, да? Плаваете, да? И не разговариваете», — отметил в шутку Потап.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Настя. Одни восхитились ее формами, а другие посчитали ее лук неудачным. «Роскошная женщина», «А что за шорты-парашюты?», Цепочка пропала в ложбинке! У вас там проколото?«, «Ой, какой топ, какая грация», «При муже нужно именно так выглядеть», «Ох и ложбинка разврата», «Шорты огромные, орех поместился?» — стали писать пользователи Сети.

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