«Ирина, какие гены!»: Пегова в купальнике василькового цвета предстала на пляже с дочкой

Ирина Пегова не скрывает, что очень любит свою родину. Она часто ездит в Выксу, где выросла, а также изучает отдаленные уголки России. Актрисе нравится гулять по лесу, любоваться старинными постройками и бегать по полям. К слову, у нее более миллиона поклонников, которые следят за ее жизнью в Instagram. А после участия в проекте «Ледниковый период» она смогла найти силы, чтобы начать худеть.

За последние месяцы Ирина преобразилась. Поклонники и раньше восхищались тем, как она выглядит. Теперь актриса еще чаще получает комплименты. А недавно она отдохнула в Турции, где с радостью носила короткие платья. Однако теперь артистка уже продолжает отдыхать в родных краях. На этот рах она запечатлелась у водоема с повзрослевшей дочкой Татьяной. Они загорали и купались.

Пегова покрасовалась в купальнике василькового цвета. Она не постеснялась блеснуть формами. Хоть актриса и постройнела, она все еще обладает роскошным бюстом.

«Хорошо, что есть масочки, из них удобно резиночки для волос делать», — отметила звезда.

Поклонники были впечатлены кадрами. Одни заметили, что Татьяна похожа на маму, а другие были впечатлены красотой актрисы. «Красивое место. Мама и дочка — две красавицы. Ирочка, обожаем вас и доченьку», «Ну с такой мамой можно быть только счастливой», «Ирина, какие гены!», «Какая красотка», «Вот это фигура у вас, теперь думать ни о чем нельзя», «Ну какая же вы яркая, дочка похожа на вас, но еще искру эту в себе не открыла», — стали писать подписчики.

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