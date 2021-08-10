«Стринги-то натянула»: Вера Брежнева приспустила шорты, обнажив фигуру в белоснежном белье

Вера Брежнева раньше выступала в группе «ВИА-Гра». Но уже длительное время блондинка строит сольную карьеру. Не раз она украшала обложки глянца, также ее признавали одной из самых привлекательных певиц в России. В этом году артистка почти не покидает Италию, где у нее есть дом. Она посвящает время мужу Константину Меладзе и близким. При этом блондинка не перестает наряжаться.

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Если еще недавно Вера хвасталась, что три дня провела в Греции, то теперь она проводит время с возлюбленным на другом курорте. Певица накануне отметилась в шелковой юбке, в которой пошла с ним на свидание. А также девушка щеголяла в силуэтном платье миди белого цвета. Оказалось, что этот наряд был не самым пикантным. Теперь Брежнева опубликовала видео, на котором приспустила расстегнутые джинсовые шорты.

Певица блеснула фигурой в белоснежном белье. Лиф подчеркнул округлый бюст, а стринги — талию. Пикантные кадры ошеломили поклонников.

Многие одарили жену Меладзе комплиментами. «Любуюсь вашей фигурой», «Какой шик», «Вера, хулиганка», «Стринги-то натянула», «Боги, какое тело», «Красота — страшная сила», «Ну это дерзко», «Ох, какой изгиб», «И как теперь уснуть», «Красивая, талия просто чума», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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