«Как похорошела!»: Муцениеце в мокрых трусиках грациозно вышла из бассейна, сразив «аппетитными булками»

Агата Муцениеце не скрывает, что ее жизнь за последний год изрядно поменялась. Она развелась с Павлом Прилучным, прожив с ним почти 10 лет. Этот шаг актрисе дался с трудом, так как у нее не остыли чувства к звезда «Мажора». Более того, она растит сына Тимофея и дочку Мию. Но теперь артистка стала больше времени уделять себе и занялась спортом. Более того, многие заметили, что даже одеваться девушка стала женственнее.

Этим летом Агата много работала, так как после развода ей посыпались предложения о съемках в разных проектах. Но она решила выделить время на отдых и приехала в Турцию. В первый день актриса сняла пикантное видео в бассейне. Она плюхнулась в воду бомбочкой и попозировала на лежаке в мокрых трусиках. Потом Муцениеце показала, как грациозно выходит из бассейна, а струйки воды стекают по ее бедрам.

Поклонники были сражены увиденным. Некоторые даже отметили, что актриса решила их дара речи. «Где-то всплакнул один Прилучный», «Агата, вы аппетитная», «Ух ты, классно как», «Кайф! Обалденная!», «Как похорошела!», «Вот это бедра, пресс, идеальная», «Ну хороша же! Паша плачет», «Сногсшибательна», «Какое тело, боже! Слов нет», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что актрисе 32 года. Она признавалась, что пока не торопится заводить новые отношения.

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