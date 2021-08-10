Монеточка вспомнила, как ее в детстве чуть не затоптали лошади

Продвигая новый мультфильм Pixar «Лука», в котором она озвучила главного женского персонажа, певица Лиза Монеточка вспомнила историю из детства, которая могла закончиться для нее плачевно. Хотя сама 23-летняя звезда запомнила ее как пример настоящей дружбы.

Артистка с малых лет души не чает в своей подруге Полине, хоть та и на два года старше. Родители девушек давно дружат, и когда обе героини этой истории были маленькими, они взяли детей с собой на ночевку возле озера. Взрослые разбили палатку на берегу, уложили детей спать, а сами пошли сидеть у костра. И тут возле палатки, в которой находились две девочки, пробежал табун лошадей.

«Лошади начали бежать прямо на нашу палатку, задевали ее своими копытами. Наши родители безумно испугались, они никак не могли достать нас, двух маленьких малышек, потому что лошади заслоняли им вход в палатку, — вспоминает Монеточка в Instagram. — В итоге, когда они убежали, мы были в целости и сохранности, потому что Полинка защитила меня и обняла».

Напомним, что детство певицы прошло в Екатеринбурге. Ее мать работает в туристической компании, а отец по профессии — строитель. Популярность молодой артистке принесли ее тоненький голосок в сочетании с оригинальными стихами.

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