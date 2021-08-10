«Он мало что знает»: Николь Кидман рассказала, как муж относится к ее постельным сценам

По словам актрисы, ее супруг не следит за тем, что происходит на съемочной площадке.

Если женился на актрисе, то будь готов смотреть на экране, как она целует другого, а то и вовсе ляжет с ним постель. Мужья кинозвезд далеко не всегда застрахованы от ревности, но некоторые пары все-таки успешно справляются с этим испытанием.

На днях в американском шоу Daily Pop 54-летнюю актрису Николь Кидман спросили, как ее муж, австралийский певец Кит Урбан, относится к тому, что его благоверная вынуждена раздеваться перед камерой и играть в постельных сценах. Судя по ответу звезды, в ее семье с этим нет никаких проблем.

«Мой муж — артист, поэтому он понимает ситуацию и не вмешивается, — прокомментировала Кидман. — Он видит картину в самом конце, когда все уже собрано и отредактировано, и у него свежий взгляд. Он не читает никаких сценариев, он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке, у него есть собственная карьера, которой он полностью поглощен». «Он мало что знает о том, что я на самом деле делаю», — пошутила в конце актриса.

Напомним, что звездная пара замужем с 2006 года и недавно отметила 15 лет брака. У них подрастают две дочери — 13 и 10 лет.

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