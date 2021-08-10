«Настоящее счастье – это дети»: Гобозов из «Дома-2» посвятил красивые слова своему сыну Роберту

Как отметил бывший шоумен проекта, он счастлив рядом с наследником.

Бывший звездный участник шоу «Дом-2» Александр Гобозов в Instagram посвятил трогательный пост своему сыну Роберту. Сейчас вместе с наследником он находится в Пятигорске. Они все время проводят на пляже. Причем, как сказал Гобозов, у него нет никакого желания возвращаться в Москву.

«С каждым днем все больше сомнений по поводу возвращения в Москву. Какая здесь офигенная красота. Чем не море? Захотел в горы, захотел на пляж купаться. Согласны?» — спросил Александр Гобозов своих пользователей.

«Папа и сын. Хотел написать длинный пост, но решил, что тут слова не нужны. Хочу сказать только одно: настоящее счастье — это дети». Александр Гобозов

Напомним, что наследник у Александра Гобозова появился от его бывшей возлюбленной девушки по имени Алиана. Кстати, она не раз обвиняла звезду в том, что он не заботится о своем наследнике и не платит ей алименты. Сам Гобозов утверждал, что это неправда. По его словам, бывшая супруга одно время всячески препятствовала его общения с наследником.

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