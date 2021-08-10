Стеша Маликова в молочном платье миди с цветочным принтом и на шпильках отметилась в Италии

Дочка Дмитрия Маликова повеселилась на вечеринке. Она выбрала женственный наряд для такого случая.

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она всегда могла путешествовать благодаря родителям и посещать светские мероприятия. Наследница артиста еще в юные годы стала интересоваться в модой. А в прошлом году во время пандемии она смогла запустить свой бренд одежды. Стефания не скрывает, что папа помог ей с бизнесом. Однако теперь девушка все время разрабатывает новые дизайны.

Этим летом Маликов отправился с семьей отдыхать в Европу. Стефания уже отметилась в Греции, а теперь она поделилась кадрами с вечеринки в Италии. На отдыхе наследница певца постоянно наряжается в луки своего бренда. Ей нравится делать акцент на стройности. На этот раз она облачилась в молочное платье миди с длинными рукавами и цветочным принтом.

Стеша подчеркнула талию, а также тонкие щиколотки. Наряд дополнили лаконичные босоножки на шпильке. Клатч и крупные сережки дополнили образ.

«Праздник живота, души и тела», — призналась она.

Дочка Маликова насладилась живой музыкой и изысканными блюдами. Поклонники восхитились нежным образом. Многие отметили, что наследница артиста выросла красавицей. «Очаровательная девочка», «Какое платье, прям отпад», «Элегантная девушка», «Настоящая леди», «Какие у нее классные платьишки», «Красотка, копия мамы», «Вы такая стройняшка», — прокомментировали кадры подписчики.

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