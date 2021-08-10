«Будь здоров, Левушка!»: жена Валерия Сюткина умилила снимком мужа с годовалым сыном

Жена музыканта Валерия Сюткина Виола в Instagram поделилась кадром своего мужа с их общим сыном Львом. Мальчику исполнился годик. Отец держит наследника на руках и улыбается.

«Вот и встретили первый день рождения нашего сына! Будь здоров, Левушка. Пусть каждый Новый год твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем! Любим тебя, наш сыночек!»

Виола Сюткина

«Сладкие щечки», — заметила в комментариях певица и телеведущая Ольга Орлова. «Какой же он сладкий», — заявил композитор и певец Игорь Николаев.

Напомним, что Валерий Сюткин вместе с женой Виолой с 1993 года. У пары есть также общая дочь, которую также зовут Виола. Девушка в свое время закончила школу «Золотое сечение». Затем училась в американском университете в Париже. По специальности она историк-искусствовед. Также за плечами наследницы Валерия Сюткина театральный факультет Сорбонны. С нынешнего года она трудится заведующей труппой Театра на Малой Бронной.

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