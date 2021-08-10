«Наша свобода, когда мы рядом»: Анастасия Стриженова с мужем отметили жестяную свадьбу

Старшая дочь Екатерины Стриженовой счастлива в браке уже восемь лет.

Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой Анастасия в Instagram тепло поздравила своего мужа финансиста Петра Грищенко с жестяной свадьбой. Вместе они уже на протяжении восьми лет. Она опубликовала красивый кадр с их свадьбы.

«Восемь лет – Петелька! Наша свобода, когда мы рядом. Очень скучаю по тебе, Петр! Спасибо за любимые пионы, очень трогательно». Анастасия Стриженова

«Вот так и держитесь друг за друга вместе и навсегда», — отметила в комментариях счастливая Екатерина Стриженова. «Дорогие ребята! Пусть вы всегда будете рядом. С днем рождения вашу семью! Мы вас очень сильно любим», — добавила ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

Напомним, что Анастасия Стриженова и Петр Грищенко уже много лет живут в Нью-Йорке. При этом старшая дочь Стриженовой не забывает своих родителей. Она достаточно часто приезжает к ним в гости. У пары есть сын Петр, внук Стриженовых. Ему в этом году исполнилось три годика.

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