«Вижу себя в музыкальной индустрии»: Илья Милохин рассказал о планах на будущее

Популярный блогер Илья Милохин активно ищет себя. За последние полгода тиктокер успел присоединиться к бой-бэнду «Не говори маме» и уйти из него. В новом интервью 20-летний парень рассказал, что недавно пережил небольшой перерыв в карьере: выпал из блогерства, ушел из «ТикТок-хауса» PopStar, забросил музыку и покинул группу. Но теперь Илья снова с нами — его вернули в строй съемки в деревне для тревел-шоу «Лето — это…».

«Этот проект помог мне вернуться в нужное русло и осознать, чего я хочу на самом деле, и куда мне нужно идти. Я пишу песни и вижу себя в музыкальной индустрии. Параллельно хочу заниматься танцами, а если получится, то и актерским мастерством. Хотелось бы постоянно быть в диалоге со своей аудиторией. Если им понравятся мои треки или «актерка», значит буду активнее двигаться в этом направлении», — поделился Милохин с изданием Ok Magazine.

Блогер рассказал, что хочет наполнить свою жизнь поездками — ведь он еще ни разу не был за границей. Больше всего ему хочется побывать в Америке, но также он не прочь познакомиться со Швецией и Финляндией. Парень мечтает свободно путешествовать, но для этого ему понадобится, как минимум, хороший заработок. Интересно, что же принесет Илье больше денег: блогерство, музыка или актерская стезя?

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