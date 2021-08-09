Романтика на сцене: Нетребко в алом платье в пол с бахромой станцевала с мужем на публике

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится выступать на публике. Когда началась пандемия, ей пришлось несколько месяцев провести в своей квартире в Вене. Она баловала близких кулинарными изысканными и прибиралась. Но потом артистка стала давать концерты в России, а теперь она снова гастролирует по Европе. Все лето звезда провела в напряженном режиме, регулярно совершая перелеты.

Накануне Анна выступила в Вероне. Перед концертом она успела провести время с сыном Тьяго и погулять с родной сестрой под дождем. Певица славится своим особенным чувством стиля. Несмотря на то что у нее нестандартная фигура, она умело подбирает себе наряды, скрывая недостатки. Для появления на сцене Нетребко выбрала алое платье-бюстье. Наряд в пол с бахромой вытянул силуэт.

Примечательно, что оперная дива спела с мужем Юсифом Эйвазовым. Они даже станцевали на публике, чем умилили зрителей. Наряд артистки вновь произвел положительный эффект на ее поклонников. Многие написали ей приятные слова. «Анна, шикарная, умница, красавица, а платья — одна роскошь», «Наряды — красота неописуемая», «Вы словно постройнели, какое игривое платье», «Как вы танцевали, это восторг», «Наша царица, вы очаровательны», — прокомментировали кадры подписчики.

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