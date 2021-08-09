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«Близняшки на виду»: Брежнева обтянула округлый бюст черным лифом на отдыхе

Певица поделилась откровенным кадром, взбудоражив фанатов.

«Близняшки на виду»: Брежнева обтянула округлый бюст черным лифом на отдыхе
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева уже длительное время живет в браке с Константином Меладзе. Сначала они скрывали свой роман и даже свадьбу устроили тайно. Певица редко появляется на публике в компании мужа. Однако этим летом они почти не расстаются. Пара сначала наслаждалась теплой погодой в Италии, а потом в Греции. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» прерывает отдых только ради концертов.

Теперь Вера снова находится в жаркой стране. Она поделилась кадрами с пляжа. Сначала певица запечатлела свои стройные ноги на лежаке. Потом жена Меладзе запечатлелась в черном лифе, обтянувшим ее округлый бюст. При этом на голове артистки была панамка, прикрывшая ее глаза. Брежнева была без макияжа и с распущенными волосами. Формы певицы взбудоражили поклонников, так как оголяется она редко.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Благодаря смелому фото звезда получила множество комплиментов. «Какие натруженные ножки», «Где вы прятали такой бюст!», «Какие аппетитные виды», «Вера, вы прям огонь», «Такие кадры, что вы с нами делаете», «Любуюсь, близняшки на виду», «Какая женщина», «Как перестать вам завидовать. Безупречность зашкаливает», «Ох, вот это да», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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