«Близняшки на виду»: Брежнева обтянула округлый бюст черным лифом на отдыхе

Вера Брежнева уже длительное время живет в браке с Константином Меладзе. Сначала они скрывали свой роман и даже свадьбу устроили тайно. Певица редко появляется на публике в компании мужа. Однако этим летом они почти не расстаются. Пара сначала наслаждалась теплой погодой в Италии, а потом в Греции. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» прерывает отдых только ради концертов.

Теперь Вера снова находится в жаркой стране. Она поделилась кадрами с пляжа. Сначала певица запечатлела свои стройные ноги на лежаке. Потом жена Меладзе запечатлелась в черном лифе, обтянувшим ее округлый бюст. При этом на голове артистки была панамка, прикрывшая ее глаза. Брежнева была без макияжа и с распущенными волосами. Формы певицы взбудоражили поклонников, так как оголяется она редко.

Благодаря смелому фото звезда получила множество комплиментов. «Какие натруженные ножки», «Где вы прятали такой бюст!», «Какие аппетитные виды», «Вера, вы прям огонь», «Такие кадры, что вы с нами делаете», «Любуюсь, близняшки на виду», «Какая женщина», «Как перестать вам завидовать. Безупречность зашкаливает», «Ох, вот это да», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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