Фигура богини: экс-возлюбленная Эмина в лифе и шортах-бермудах предстала на отдыхе

Эмин Агаларов является не только певцом, но и бизнесменом. В прошлом году он снова стал холостяком. Его брак с Аленой Гавриловой оказался непрочным. Даже ради дочки Афины они не стали сохранять союз. Однако Эмин сохранил с ней дружеские отношения. И хоть раньше они виделись редко, недавно появились слухи об их воссоединении, но их никто так и не подтвердил. А экс-избранница певца улетала отдыхать.

Вот уже несколько дней Алена отдыхает в Италии. Она делится солнечными кадрами с курорта. Бывшая обладательница титула «Мисс Мордовия» на днях отпраздновала свой день рождения. Эмин ее поздравил, поблагодарив за дочь. Теперь Гаврилова опубликовала новые снимки. Она позировала в шортах-бермудах из денима и лимонном лифе-бандо. Бывшая возлюбленная артиста также надела рубашку и шляпку.

Алена подчеркнула стройную фигуру, а также показала ложбинку.

«Ловлю момент», — отметила она.

Поклонники одарили экс-жену Эмина комплиментами. Многие восхитились тем, как выглядит молодая мама. «Стильная», «Так выглядит нежность», «Красавица грация и изысканность», «Воплощение красоты и нежности!», «Самая элегантная, самая настоящая», «Какая ложбинка», «У вас безупречная фигура», «Алена, вы космос», «Роскошна, и фигура отпадная», — прокомментировали пост подписчики.

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