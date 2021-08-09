«Показала свой орешек»: невестка Орбакайте в «голом» купальнике устроила горячие танцы на отдыхе

Кристина Орбакайте в этом году несколько раз приезжала в Россию. Этим летом она снялась в новой части фильма «Любовь-морковь». Также певица успела отметить свой юбилей с родными и друзьями. А теперь она отдыхает в компании мужа Михаила Земцова в Греции. Решил отдохнуть на море и ее старший сын Никита Пресняков, который вместе с женой Аленой Красновой отправился на Кипр.

Молодая пара проводит время на вилле с друзьями. Невестка Орбакайте уже давно работает моделью. С собой она взяла множество нарядов, а также купальников. Ранее Никита искупался в море с возлюбленной. Пикантные кадры с отдыха появились в Сети. Теперь Краснова устроила танцы в купальнике нюдового цвета, который сливался с кожей. Она показала свои формы во всей красе, зажигательно двигаясь.

Пикантный вид невестки Орбакайте взбудоражил поклонников. Многие также оценили ее точеную фигуру. «Это лиф или тряпочки», «Алена, какой орех», «Красивая, как налюбоваться», «Ох и куда смотрит Никита?», «Вы ангел», «Такие безупречные бедра, надо же», «Купальник выглядит как шторка, но вы бесподобны», «Роскошная, прям любуюсь», «Показала свой орешек», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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