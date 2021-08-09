«В тебе идеально все»: Антон Батырев сделал публичный комплимент своей новой возлюбленной

Актер отметил, что его девушка Анна красива и внутри, и снаружи.

Звезда сериалов «Пятницкий», «Ничто не случается дважды» и «Швабра» Антон Батырев оставил в социальной сети комплимент своей новой возлюбленной — Анне Савельевой, которая младше актера на 15 лет.

«Самое ценное в человеке — это соответствие внутренней красоты и внешней. В тебе идеально все», — написал 40-летний артист в Instagram, опубликовав снимок девушки.

Поклонники Антона в комментариях отмечают, что настоящий мужчина должен именно так относиться к своей женщине — с восхищением. Многие отмечают, что Батырев и Савельева — красивая пара. Эта любовь длится уже почти год, а началась она с простой встречи взглядами на улице, как недавно рассказал артист в одном из интервью.

Добавим, что страсти кипят вокруг актера не только на экране, но и за кадром. Антон был трижды официально женат и еще имеет за плечами пять гражданских браков. Его пару с актрисой Евгенией Лозой зрители считали очень красивой, но эта семья просуществовала всего год. И, кстати, о супруге-артистке мужчина тоже писал в соцсетях много трогательных слов. Недавно в телешоу Батырев рассказал, почему у них с Лозой не получилось долгой истории любви.

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