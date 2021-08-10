«Это некомпетентные чудовища!»: звезды поддержали российских спортсменов после Олимпиады-2020 в Токио

Олимпийские игры 2020/2021 года в Токио впервые с 1996 года оставили российских гимнасток без золота. В командном многоборье россиянок превзошла сборная Болгарии. Личное многоборье выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам.

13-кратная чемпионка мира Дина Аверина стала второй, не допустив серьезных ошибок. Четырехкратная чемпионка мира Арина Аверина и вовсе завершила соревнования на четвертой строчке.

Россияне сходятся во мнении – первое место у нас нагло отобрали. Судьи сделали все, чтобы наши спортсменки лишились медалей. Не подбирая слов и не скрывая эмоций об этом говорят самые известные люди нашей страны.

Легендарная Ирина Винер назвала все происходящее в Токио – беспределом и «позором художественной гимнастики».

«Эта Олимпиада войдет в историю художественной гимнастики как вопиющая несправедливость!… Дина не проиграла, она выиграла! Судейство в Токио войдет в историю так же, как на Олимпиаде 2004 года в Афинах, когда нашему спортсмену великому Алексею Немову целых 12 минут аплодировал зал!», — написала в соцсети Ирина Винер—Усманова, советский и российский тренер по художественной гимнастике.

Ксения Собчак согласилась, что все происходящее на ОИ — позор, но подчеркнула, что гимнастки оказались заложниками политики.

«Нейтральный флаг за допинг и вранье — нормальное наказание. А вот лишить крутых спортсменок заслуженной медали — это неправильно и несправедливо. Боритесь с государством. Но не с людьми», — призвала светская львица.

Решение отдать золотую медаль израильтянке возмутило и мастера спорта, актрису Марию Кожевникову. Она не просто рассуждала о несправедливости, а посмотрела на произошедшее изнутри. В этом вопросе Кожевникова разбирается отлично, она отдала гимнастике 12 лет жизни, тренировалась по 6 часов в день 6 дней в неделю. Ситуация на ОИ вызвала глубокое возмущение у актрисы.

«Даже сама Линой Ашрам, являясь сильной гимнасткой и естественно профессионалом, оценивала себя здраво и претендовала на бронзу, мечтала о серебре…Для тех, кто не понимает, что произошло, это как отменный чистый гол или как кто-то финиширует первый и весь мир это видит, а судьи присуждают победу кому-то другому», — написала Кожевникова.

С ней согласилась коллега по цеху Валентина Рубцова, она тоже имеет отношение к гимнастике.

«Согласна с каждым словом! Разве это судьи — это некомпетентные чудовища!» — не стала искать слов Рубцова.

Спортивное семейство Евгения Плющенко тоже всей душой переживает за наших гимнасток. В карьере фигуриста была подобная ситуация, поэтому история с несправедливым судейством отозвалось еще больнее.

«Больно, обидно и несправедливо! Я прошел это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх! Серебро которое стало для мены дороже золота! Идешь к каждой Олимпиаде 4 года, а потом вот так … А Леша Немов в Aфинах! Кто помнит, кто выиграл у него? Никто! Все считают его победителям! Дина и Арина, Вы для всего мира — Чемпионки! Мы гордимся Вами! Россия и весь мир знают и считают, что именно Вы — лучшие! И именно Ваша история останется в памяти мирового спорта и в сердцах болельщиков и ценителей художественной», — поделился известный фигурист.

Иосиф Пригожин признал, что для России Дина и Арина Аверины будут чемпионками ОИ-2021.

«Так с детьми поступать нельзя. Все происходящее на Олимпиаде в Японии, кроме как беспределом против наших спортсменов, назвать нельзя», — эмоционально возмутился продюсер.

Пост гимнастки Ляйсан Утяшевой оказался несколько двусмысленным. Она попыталась поддержать наших спортсменок, но при этом отметила, что израильтянка «впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду». На жену Павла Воли тут же накинулись хейтеры, которые стали указывать на упавшую у Линой Ашрам ленту, а это серьезное нарушение. Первым об этом факте экс-спортсменке напомнила Кожевникова.

« Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа! И позор судьям», — написала Кожевникова.