Total black: 38-летняя Алсу в брюках-бананах и лоферах подчеркнула талию на шопинге

Алсу не скрывает, что ей нравится проводить время с родными. Она уже давно выступает на сцене. В ее копилке множество хитов и поездка на «Евровидение». Но занятость на работе не помешала ей создать крепкую семью. Она воспитывает троих детей с бизнесменом Яном Абрамовым.

Сафина пока не определилась с будущей профессией, но ей нравится медицина, а также она увлекается фотографией. Микелла пошла по стопам мамы. А вот Рафаэль еще маленький, поэтому даже его лицо родители прячут. Отметим, что этим летом Алсу провела время с семьей на море. Она облачалась в легкие платья и шорты. 38-летняя певица может похвастаться стройной фигурой.

Благодаря дочкам артистка все чаще отдает предпочтение молодежным лукам. А теперь она решила пополнить гардероб после отдыха. Звезда запечатлелась на шопинге в наряде в стиле total black. Алсу предстала в майке и брюках-бананах, которые подчеркнули ее талию. Аутфит дополнили лоферы без пятки и солнцезащитные очки с круглой оправой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие одарили певицу комплиментами. «Красивая», «Какой стильный образ», «Вас даже не узнать», «Всегда элегантная», «Черный цвет у вас в фаворитах», «Мне нравится, как вы одеваетесь», «Ваш образ я бы купила», «Ну такая стройная! Как?», «Восхищение и только», «Хороша, что еще сказать», — прокомментировали пост подписчики.

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