Михаил Гребенщиков о «помощи» Даны Борисовой: «Никогда прежде меня так не разводили!»

Выпускник самой первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков получил яркую карьеру. Правда, не как певец, а как участник и ведущий различных телепроектов. Исполнитель хита «Твои батоны, они же булки» пробовал сниматься в сериалах, а параллельно открыл собственную музыкальную студию, где записывались многие звезды. Этот бизнес помог ему познакомиться с Аллой Пугачевой и устроиться в ее творческую школу.

Однако все эти шаги к звездной карьере так и не сделали Михаила большой фигурой в шоу-бизнесе. В последние годы его имя стало все чаще звучать в контекте скандалов. Гребенщикова обвиняли в краже одежды, потом Примадонна выгнала его из своей школы за хамское поведение, а затем поползи слухи о том, что бывший «фабрикант» спивается и катится по наклонной. Но сам 45-летний мужчина опровергает эти сплетни.

«Их распустила Дана Борисова, она на этом зарабатывает деньги! — цитирует Гребенщикова «Комсомольская правда». — Хотела сделать из меня второго Осина и затаскать по ток-шоу, чтобы получить свой гонорар. Сходи, говорит, к Малахову, а мы тебя в отпуск бесплатно отправим в Таиланд. Вот я и пошел. Кто же знал, что путешествие в Таиланд окажется поездкой в реабилитационный центр. Никогда прежде меня так не разводили!»

Напомним, что описанный случай произошел в начале 2019 года. Тогда Дана Борисова рассказывала, что предприняла меры, чтобы помочь Михаилу, но тот неожиданно исчез.

Смотрите также: