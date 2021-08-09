Рейтинг звездных купальников 2021 года: как выглядят без одежды Бузова, Брежнева и Макеева

Составлен рейтинг самых звездных купальников лета 2021 года. В список, в частности, попали такие личности из мира шоу-бизнеса, как певицы Ольга Бузова, Вера Брежнева и актриса Анастасия Макеева. Заметим, что рейтинг составлял известный стилист Анвар Очилов.

Как отметил специалист, Ольга Бузова регулярно демонстрирует свою красивую грудь, осиную талию, в меру подкаченные руки, ноги, пресс. Бузова регулярно занимается с инструктором и это уже заметно. Фигура у нее отличная.

«Ольга – фанат купальников и здесь представлен ретро вариант бикини: в похожем пятнадцать лет назад Бузова загорала у бассейна на «Доме-2». Анвар Очилов

По словам Анвара Очилова, у Веры Брежневой также отличная фигурка. Особенно выделяются грудь, ягодицы. У нее все свое. Это большая редкость по сегодняшним временам. Во время пандемии Брежнева сидела на диете и занималась спортом.

«Сплошной купальник классического кроя белого цвета может себе позволить только женщина с безупречной фигурой как у Веры. Здесь три тренда – слитный купальник цвета года с минималистическим кроем», — заметил стилист.

Безупречная фигура, как думает стилист, и у актрисы Анастасии Макеевой. Ей, по его мнению, очень сильно повезло с генами. Звезда может позволить себе лишнее в еде и при этом не поправиться. При росте 172 сантиметра она весит всего 54 килограмма, сообщает «Комсомольская правда».

«У Макеевой один из двух самых актуальный принтов купальника – винтажные цветочки. Такие небальные аппликации стилисты называют «мультяшными». Второй тренд – анималистический принт, у которого на первом месте – зебра».

Добавим, что в список звезд в самых красивых купальников также попали певица Анна Седокова, модель Оксана Самойлова, исполнительница Клава Кока и телеведущая Ксения Бородина.

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