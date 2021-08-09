«Когда я стану кошкой…»: куда делась Маша Ржевская с «Фабрики звезд — 2»

«Наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой…» Эти строчки помнят все фанаты «Фабрики звезд — 2». Телепроект сделал эту песню очень популярной в «нулевых», а вот ее исполнительницу — девушку с мрачным макияжем и наращенными клыками Машу Ржевскую — нет. Куда делась молодая певица, отметившаяся на российской эстраде всего одним хитом?

Ответ прост — замуж. Продюсер Макс Фадеев не успел раскрутить очередную звезду — та быстро создала семью с топ-менеджером компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым, а последний после свадьбы избавился от всех активов в России и увез жену в Великобританию. У же в 19 лет Маша родила супругу дочь, которую назвали Элиза-Фредерика. Девочке уже 15.

Как пишет «Комсомольская правда», от странноватого готического образа Ржевской не осталось и следа. В Лондоне она окончила институт театра и кино, снялась в нескольких артхаусных фильмах под именем Masha Kaya и также легко завершила актерскую карьеру, как и певческую. На сегодняшний день она работает дизайнером интерьеров, живет в Сингапуре и почти не появляется в соцсетях.

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